Впервые за 23 суток масштабного вторжения России с полуночи до 4 часов утра противник ни разу не обстрелял Харьков.

В Харьковской области наши Вооруженные силы остановили продвижение вглубь Украины подразделений Российской Федерации.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. По его словам, эта ночь в Харькове была относительно спокойной. ВСУ крепко держат позиции. Со стороны России были попытки атак, в том числе с использованием светошумов гранат. Но наши Вооруженные Силы отражают все попытки наступлений.

"Также получают новые пополнения боеприпасов, нам есть чем стереть врага с харьковской земли!" - добавил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Также наши военные частично уничтожили и остановили продвижение вглубь Украины подразделений 437 учебного полка и 26 танкового полка вооруженных сил российской федерации. Оккупанты двигались в направлении Каменки, потери врага уточняются, с нашей стороны потерь нет.

Впервые за 23 суток масштабного вторжения России с полуночи до 4 часов утра противник ни разу не обстрелял Харьков. Однако уже с утра несколько ракет попали в корпус учебного заведения, вследствие чего, к сожалению, есть пострадавшие.

Напомним, в Харькове ракета российских войск разрушила институт: пострадали соседние жилых дома.

Как сообщала Politeka, оккупанты пытались прорваться через реку на Харьковщине.

Также Politeka писала, что оккупанты вновь обстреляли жилые дома и школу в Харькове.