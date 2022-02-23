Об этом сообщает телеграм-канал "Труха".Харьковчан не смутил даже резкий скачок курса валют на фоне информации о возможни вторжении РФ.
"Доллар по 30. Очередь за баксами по 30.50 на Героев Труха 😱 А вы уже закупились?", - пишут авторы публикации.
Однако в комментариях харьковчане пишут, что, возможно, люди стоят в очереди не в обменник:
Галкин засветил их с Пугачевой детей в гостях у звезды «Москва слезам не верит»: «Лизавета такая смешнючая!»
"Знайте, я вас ненавижу": 14-летняя девочка бросилась под поезд, записав видео
Трехлетний малыш в Киеве проглотил часы: врачи сделали все, что могли
Звезда "Евровидения" Руслана ошеломила пророческими кадрами: «Мы сняли это ровно 10 лет назад»
"Выстрел попал в самое сердце": жена продюсера Квартал 95 рассказала детали трагедии в центре Киева
"Обменял у привата пару дней назад за 28.81 . А щас уже смысл брать если подорожало", "Алло, в этом банке визовый сбор оплачивают, что за чёс...", "Это оплаты карт и виз на заработки , польский банк , ежедневно очереди", "Когда-то был и больше 40. Так что есть к чему стремиться", - пишут харьковчане в сети.
К слову, Генконсульство России в Харькове эвакуируют - появилось заявление Министерства иностранных дел РФ.
Как говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, опубликованном на сайте ведомства, эвакуация состоится в ближайшее время.
"В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача – позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках Посольства и Генеральных консульств.
Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время", - говорится в обращении МИД.
Напомним, на Харьковщине заявили о готовности принять беженцев из Донбасса: все службы мобилизованы.
Как сообщала Politeka, Зеленский обратился к украинцам, объявив о дальнейших действиях.
Также Politeka писала, что глава Минобороны Резников заявил о разрушенных планах РФ относительно Украины.