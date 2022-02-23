В Харькове выстроились очереди из желающих купить доллары в обменных пунктах.

Об этом сообщает телеграм-канал "Труха".Харьковчан не смутил даже резкий скачок курса валют на фоне информации о возможни вторжении РФ.

"Доллар по 30. Очередь за баксами по 30.50 на Героев Труха 😱 А вы уже закупились?", - пишут авторы публикации.

Однако в комментариях харьковчане пишут, что, возможно, люди стоят в очереди не в обменник:

"Обменял у привата пару дней назад за 28.81 . А щас уже смысл брать если подорожало", "Алло, в этом банке визовый сбор оплачивают, что за чёс...", "Это оплаты карт и виз на заработки , польский банк , ежедневно очереди", "Когда-то был и больше 40. Так что есть к чему стремиться", - пишут харьковчане в сети.

К слову, Генконсульство России в Харькове эвакуируют - появилось заявление Министерства иностранных дел РФ.

Как говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, опубликованном на сайте ведомства, эвакуация состоится в ближайшее время.

"В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача – позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках Посольства и Генеральных консульств.

Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время", - говорится в обращении МИД.

Напомним, на Харьковщине заявили о готовности принять беженцев из Донбасса: все службы мобилизованы.

Как сообщала Politeka, Зеленский обратился к украинцам, объявив о дальнейших действиях.

Также Politeka писала, что глава Минобороны Резников заявил о разрушенных планах РФ относительно Украины.