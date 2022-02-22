Как сообщает "Суспільне", такую информацию озвучил на совещании 21 февраля, глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

Где именно собираются разместить людей, пока не сообщается.

"Соответствующие планы согласованы, обновлены. Мы провели консультации с городом так же. Мы готовы принимать наших людей. Пожалуйста, если в этом будет необходимость. Также я хочу подчеркнуть, что у нас абсолютно все службы мобилизованы, все структуры. И мы готовы к любым вызовам, которые будут нас ждать", - говорит Синегубов.

Ранее сообщалось, что Глава Минобороны Украины Алексей Резников обратился ко всем украинским военным и работникам ВСУ на фоне обострения ситуации на Донбассе, раскрыв, что ждет страну в ближайшее время.

Он добавил, что сейчас Украину ждут тяжелые испытания и потери неизбежны. В то же время, Резников напомнил, что мы на своей земле и за нами правда, а значит в будущем нас ждет победа.

Напомним, военное положение, в Раде сделали заявление.

Как сообщала Politeka, Зеленский обратился к украинцам, объявив о дальнейших действиях.

Также Politeka писала, что глава Минобороны Резников заявил о разрушенных планах РФ относительно Украины.