В Харькове возле одного из магазинов на тротуар упало дерево - за несколько секунд до ЧП возле места падения проходили люди.

Как сообщает городской телеграм-канал "ХХ", на улице Отакара Яроша, возле одного из магазинов на тротуар упало дерево.

По словам авторов публикации, за несколько секунд до происшествия на месте падения проходили люди. Местные чудом не пострадали.

К слову, в Харьковской области лесоруб с товарищами незаконно спилил деревьев на почти полмиллиона гривен.

Как сообщается в материалах Единого реестра судебных решений Украины, в ходе следствия лесоруб нанес ущерб в 473 тыс. 830,82 гривен.

Харьковский районный суд Харьковской области 2 февраля 2022 года признал лесоруба виновным по ч. 2 ст. 246 УК Украины.

Суд вынес приговор мужчине - четыре года и два месяца лишения свободы.

Также суд постановил взыскать с обвиняемого 94 тыс. 766,16 гривен в пользу лесхоза.

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