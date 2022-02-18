Как сообщает городской телеграм-канал "ХХ", на улице Отакара Яроша, возле одного из магазинов на тротуар упало дерево.
По словам авторов публикации, за несколько секунд до происшествия на месте падения проходили люди. Местные чудом не пострадали.
К слову, в Харьковской области лесоруб с товарищами незаконно спилил деревьев на почти полмиллиона гривен.
Единственный сын Ротару похвастался красотой дочери, живущей в Нью-Йорке: "Гены - великое дело"
Власти Киева заговорили о масштабной эвакуации: "В городе останутся только..."
Ольгу Мартыновскую разгромили за нелепый внешний вид: "Бабушкин вариант"
Ушел с товарищем: найдено тело молодого военного, исчезнувшего 8 февраля
Саакашвили потерял близкого человека: «Была очень хорошей и красивой женщиной»
Как сообщается в материалах Единого реестра судебных решений Украины, в ходе следствия лесоруб нанес ущерб в 473 тыс. 830,82 гривен.
Харьковский районный суд Харьковской области 2 февраля 2022 года признал лесоруба виновным по ч. 2 ст. 246 УК Украины.
Суд вынес приговор мужчине - четыре года и два месяца лишения свободы.
Также суд постановил взыскать с обвиняемого 94 тыс. 766,16 гривен в пользу лесхоза.
Напомним, что продукты в Украине дороже, чем в Польше: сколько переплачиваем и почему.
Как сообщала Politeka, борщевой набор подорожал: сколько придется заплатить украинцам за буряк, неутешительные данные.
Также Politeka писала, что озвучены цены на популярные блюда, от оливье до красной икры.