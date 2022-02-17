В Харькове подозрительного мужчину заметил прохожий и сообщил в полицию.

Как сообщили в патрульной полиции Харьковщины, прохожий рассказал полиции, что неизвестный что-то закапывал в землю среди деревьев.

Патрульные прибывшие на место вызова, увидели мужчину - во время общения с полицейскими он заметно нервничал, а потом признался, что имеет при себе 45 зип-пакетов с веществами синтетического происхождения.

Вещества наркотические, и он распространял их через так называемые закладки.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

К слову, 16 февраля в полицию города поступило сообщение о заминировании 187 школ Харькова.

Информацию подтвердила директор Департамента образования городского совета Ольга Деменко.

По ее словам, учащихся не эвакуировали. К 15 часам сотрудники полиции проверили школы в пяти районах Харькова.

"130 тысяч детей, 187 школ, мы не срывали уже занятия, был бы коллапс. Сейчас полиция и МЧС проверяют остальные школы", - говорит чиновница.

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