Как сообщают в группе зоозащитников "Порятунок тварин", неизвестные подбросили под двери одной из городских школ трех щенков.
Животные находились в спортивной сумке.
Активисты сообщили, что дворники перенесли их за территорию учебного заведения, накормили молоком и напоили водой.
"Срочно!! В школу в спортивной сумке подбросили 3 щенков!!
Дворники перенесли их за территорию школы, напоили водой и молоком. Щенки сейчас в сумке, мерзнут и трусятся от холода. Срочно нужна передержка!
Щенки находятся на пр. Героев Сталинграда. Кто может помочь?? +380957066010", - говорится в сообщении.
Единственный сын Ротару похвастался красотой дочери, живущей в Нью-Йорке: "Гены - великое дело"
Вслед за "Ощадбанком" и "ПриватБанком" атаковали "Дию": о чем должны знать пользователи
Финалист "Холостячки" Тарапата дал понять, есть ли у него роман с Огневич: "Так много говорят про любовь..."
Скандал вокруг самой богатой певицы Украины Камалии принял новый оборот: "Адвокаты готовят иск по факту..."
Дочь обнаружила тело матери, которую искали в Киеве с 2016-го года: "В ящике, залитом бетоном..."
"Нет слов от возмущения.Получается,что главное убрать со своей территории,а там ,хоть трава не расти,шикарный пример для школьников.Молодцы!", " Может у кого найдётся хоть малюсенькое место для малышей!!! Холодно очень на улице", " Господи,смилуйся! Найди им дом!", - пишут харьковчане в комментариях.
Напомним, что в Харькове коробку с малышами оставили под забором, фото.
Как Politeka сообщала, девушка на камеру решила "напоить" кошку пивом: суд вынес вердикт живодерке.
Также Politeka писала, вооруженные люди забрались в чужой двор и расстреляли собак: преступление попало на видео.