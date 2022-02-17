В Харькове подкинули под двери школы сумку, в которой было трое щенков - детали инцидента.

Как сообщают в группе зоозащитников "Порятунок тварин", неизвестные подбросили под двери одной из городских школ трех щенков.

Животные находились в спортивной сумке.

Активисты сообщили, что дворники перенесли их за территорию учебного заведения, накормили молоком и напоили водой.

"Срочно!! В школу в спортивной сумке подбросили 3 щенков!!

Дворники перенесли их за территорию школы, напоили водой и молоком. Щенки сейчас в сумке, мерзнут и трусятся от холода. Срочно нужна передержка!

Щенки находятся на пр. Героев Сталинграда. Кто может помочь?? +380957066010", - говорится в сообщении.

"Нет слов от возмущения.Получается,что главное убрать со своей территории,а там ,хоть трава не расти,шикарный пример для школьников.Молодцы!", " Может у кого найдётся хоть малюсенькое место для малышей!!! Холодно очень на улице", " Господи,смилуйся! Найди им дом!", - пишут харьковчане в комментариях.

Напомним, что в Харькове коробку с малышами оставили под забором, фото.

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