В Харькове выбросили коробку со щенками и оставили под забором на морозе.

Как сообщили в КП "Центр обращения с животными", малышам повезло, так как в ту ночь был несильный мороз.

"Им очень повезло, что этой ночью был несильный мороз и они не замерзли насмерть до того момента, как их обнаружили сотрудники харьковского городского приюта для бездомных животных", - говорится в сообщении.

Щенков осмотрят ветеринары , а после вакцинации и обработки от паразитов малышам будут подыскивать хозяев.

В центре также отметили, что выставить щенков на мороз это не спасение, а жестокое обращение с животными.

К слову, недавно в Харькове на мороз выставили 2 коробки - в них оказались маленькие беззащитные щенки.

Об этом сообщили в пресс-службе городского приюта для животных.

Первую коробку привез таксист - он нашел ее на одной из детских площадок в районе поселка Жуковского.

Вероятно, коробку оставили в людном месте, чтобы ее скорее заметили и спасли песиков.

Вторую коробку привезли сотрудники патрульной полиции. Коробку заметили жильцы во дворе одной из элитных многоэтажек и вызвали полицию.

Напомним, в Харькове выбросили из балкона щенков, слетелась полиция: "минимум пять шпицев..."

Также Politeka сообщала, что живодер устроил переполох в Харькове, съехалась полиция.

Ранее Politeka писала о том, что в Днепре спасли измученную живодером собаку.