Как сообщили в КП "Центр обращения с животными", малышам повезло, так как в ту ночь был несильный мороз.
"Им очень повезло, что этой ночью был несильный мороз и они не замерзли насмерть до того момента, как их обнаружили сотрудники харьковского городского приюта для бездомных животных", - говорится в сообщении.
Щенков осмотрят ветеринары , а после вакцинации и обработки от паразитов малышам будут подыскивать хозяев.
В центре также отметили, что выставить щенков на мороз это не спасение, а жестокое обращение с животными.
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К слову, недавно в Харькове на мороз выставили 2 коробки - в них оказались маленькие беззащитные щенки.
Об этом сообщили в пресс-службе городского приюта для животных.
Первую коробку привез таксист - он нашел ее на одной из детских площадок в районе поселка Жуковского.
Вероятно, коробку оставили в людном месте, чтобы ее скорее заметили и спасли песиков.
Вторую коробку привезли сотрудники патрульной полиции. Коробку заметили жильцы во дворе одной из элитных многоэтажек и вызвали полицию.
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