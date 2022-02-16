Появилось видео из харьковского супермаркета, куда залетел сбежавший из контактного зоопарка желто-голубой попугай.

Птица была активной, но обеспокоенная присутствием большого количества людей и вниманием к ней.

Попугай начал "наводить порядок", крушить, сбрасывать товар с полок.

Зрителей птица явно развеселила, а один из посетителей даже пообещал заплатить за испорченное товары попугаем.

К слову, в Харькове на балконе случайно нашли 650 летучих мышей - спасти удалось не всех.

Как сообщили в Украинском центре реабилитации рукокрылых, 650 летучих мышей обнаружили, когда утепляли балкон.

Летучие мыши зимовали за обшивкой, когда ее сняли, животные начли выпадать и разлетаться. 30 животных погибли, еще 32 травмированы.

Оставшихся мышей альпинисты собрали в коробку и позвонили волонтерам.

Волонтеры отвезли в Центр реабилитации летучих мышей.

Ослабленных и травмированных животных теперь будут откармливать, остальные продолжат зимовку центре.

По словам владельцев квартиры, они не знали о том, что на их балконе живут летучие мыши.

Напомним, харьковчане требуют изменений в метро, обращение к власти: "просим установить..."

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