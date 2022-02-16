Птица была активной, но обеспокоенная присутствием большого количества людей и вниманием к ней.
Попугай начал "наводить порядок", крушить, сбрасывать товар с полок.
Зрителей птица явно развеселила, а один из посетителей даже пообещал заплатить за испорченное товары попугаем.
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К слову, в Харькове на балконе случайно нашли 650 летучих мышей - спасти удалось не всех.
Как сообщили в Украинском центре реабилитации рукокрылых, 650 летучих мышей обнаружили, когда утепляли балкон.
Летучие мыши зимовали за обшивкой, когда ее сняли, животные начли выпадать и разлетаться. 30 животных погибли, еще 32 травмированы.
Оставшихся мышей альпинисты собрали в коробку и позвонили волонтерам.
Волонтеры отвезли в Центр реабилитации летучих мышей.
Ослабленных и травмированных животных теперь будут откармливать, остальные продолжат зимовку центре.
По словам владельцев квартиры, они не знали о том, что на их балконе живут летучие мыши.
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