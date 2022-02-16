Информацию подтвердила директор Департамента образования городского совета Ольга Деменко, передает "Status quo".
По ее словам, учащихся не эвакуировали. К 15 часам сотрудники полиции проверили школы в пяти районах Харькова.
"130 тысяч детей, 187 школ, мы не срывали уже занятия, был бы коллапс. Сейчас полиция и МЧС проверяют остальные школы", - говорит чиновница.
К слову, в среду, 16 февраля, на электронную почту СБУ поступило анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Киеве. В частности неизвестный сообщил о минировании школ и ТРЦ.
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Неизвестный не уточнил сколько именно объектов было заминировано, но отметил, что они расположены в Шевченковском, Оболонским и Голосеевском районах столицы. В частности, это школы, ТРЦ и здания судов.
Правоохранители приступили к проверке информации. На места выехали кинологи и взрывотехники.
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