Саперы гуманитарного разминирования Межрегионального центра гуманитарного разминирования вывезли и обезвредили боеприпас - сообщили в центре.
Артиллерийский снаряд калибром 152 мм обнаружили в Безлюдовке.
Кроме того, граждан просят в случае обнаружения боеприпасов не трогать их, а вызвать на место происшествия специалистов.
К слову, в Харькове в полицию поступил звонок от мужчины, который заявил, что заложил тротил в общежитии.
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Как сообщили в пресс-служба полиции Харьковской области, инцидент произошел 8 февраля около 23:40 на улице Библика.
В полицию позвонил неизвестный и заявил, что заложил тротил в общежитии.
Полиция установила личность хулигана - им оказался ранее судимый мужчина.
Ранее его уже привлекали за ложное минирование в развлекательном заведении - находился на испытательном сроке до апреля 2022 года.
Следователи открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 259. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
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