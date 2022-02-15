В Харьковской области в лесу нашли опасную находку - появилось обращение к жителям региона.

Саперы гуманитарного разминирования Межрегионального центра гуманитарного разминирования вывезли и обезвредили боеприпас - сообщили в центре.

Артиллерийский снаряд калибром 152 мм обнаружили в Безлюдовке.

Кроме того, граждан просят в случае обнаружения боеприпасов не трогать их, а вызвать на место происшествия специалистов.

К слову, в Харькове в полицию поступил звонок от мужчины, который заявил, что заложил тротил в общежитии.

Как сообщили в пресс-служба полиции Харьковской области, инцидент произошел 8 февраля около 23:40 на улице Библика.

В полицию позвонил неизвестный и заявил, что заложил тротил в общежитии.

Полиция установила личность хулигана - им оказался ранее судимый мужчина.

Ранее его уже привлекали за ложное минирование в развлекательном заведении - находился на испытательном сроке до апреля 2022 года.

Следователи открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 259. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, слышно, как трещит шифер: сильный пожар разгорелся в Харькове, видео и первые подробности.

Как сообщала Politeka, бездыханное тело 15-летней школьницы нашли под окнами дома: трагические подробности и кадры.

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