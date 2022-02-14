Как сообщили очевидцы в соцсетях, косуля запрыгнула на крыльцо, а затем ускакала прочь, передает "Я Свідок. Харків".
"На видео видно, как небольшая олениха (или олень-подросток) запрыгнула на школьное крыльцо, пугливо оглядываясь по сторонам.
Детям бы явно понравилась такая "соседка", но косуля резко передумала заходить в школу и побежала дальше", - говорится в сообщении.
Болезнь настигла Таисию Повалий с сыном: "Мы с Денисом, к огромному сожалению..."
Звезда "1+1" Маричка Падалко встревожила снимком с мужем: «У Егора...»
Тина Кароль с формами "навыкат" смутила видом на публике: кадры
Жена победителя "Голосу країни" Сасанчина увлеклась уколами красоты: "Первый раз больнее"
Не стало звезды советского кино, печальную весть скрывали два месяца: "Она была голосом детства"
К слову, в Харькове на балконе случайно нашли 650 летучих мышей - спасти удалось не всех.
Как сообщили в Украинском центре реабилитации рукокрылых, 650 летучих мышей обнаружили, когда утепляли балкон.
Летучие мыши зимовали за обшивкой, когда ее сняли, животные начли выпадать и разлетаться. 30 животных погибли, еще 32 травмированы.
Оставшихся мышей альпинисты собрали в коробку и позвонили волонтерам.
Волонтеры отвезли в Центр реабилитации летучих мышей.
Ослабленных и травмированных животных теперь будут откармливать, остальные продолжат зимовку центре.
По словам владельцев квартиры, они не знали о том, что на их балконе живут летучие мыши.
Напомним, опасного хищника заметили на Харьковщине, детали: "нехарактерно для нашего региона".
Как сообщала Politeka ранее, лиса очутилась в харьковском метро, видео: "Запрещают снимать"
Также Politeka писала, зубастый зверь оставил харьковчан без света, фото: "что-то сверкало и искрило".