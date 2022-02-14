В Харькове заметили косулю возле школы №56 на улице Светлой на Салтовке.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, косуля запрыгнула на крыльцо, а затем ускакала прочь, передает "Я Свідок. Харків".

"На видео видно, как небольшая олениха (или олень-подросток) запрыгнула на школьное крыльцо, пугливо оглядываясь по сторонам.

Детям бы явно понравилась такая "соседка", но косуля резко передумала заходить в школу и побежала дальше", - говорится в сообщении.

К слову, в Харькове на балконе случайно нашли 650 летучих мышей - спасти удалось не всех.

Как сообщили в Украинском центре реабилитации рукокрылых, 650 летучих мышей обнаружили, когда утепляли балкон.

Летучие мыши зимовали за обшивкой, когда ее сняли, животные начли выпадать и разлетаться. 30 животных погибли, еще 32 травмированы.

Оставшихся мышей альпинисты собрали в коробку и позвонили волонтерам.

Волонтеры отвезли в Центр реабилитации летучих мышей.

Ослабленных и травмированных животных теперь будут откармливать, остальные продолжат зимовку центре.

По словам владельцев квартиры, они не знали о том, что на их балконе живут летучие мыши.

Напомним, опасного хищника заметили на Харьковщине, детали: "нехарактерно для нашего региона".

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