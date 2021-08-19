Маленький хищник случайно попал в харьковское метро

Как сообщает телеграм-канал "Харьков лайф", лису заметили на харьковской станции метро "Пролетарская".

Напуганный зверек спустился по лестнице на платформу метро и пригнул на рельсы.

"Работники метро говорят, что видят ее впервые и почему-то запрещают снимать…", - говорится в сообщении.

Смогли ли поймать и отпустить на свободу лису - неизвестно.

Видео с места инцидента можно увидеть здесь.

К слову, в метро Харькова произошло ЧП

Инцидент произошел 6 августа на станции метро Метростроителей.

Мужчина упал на рельсы и едва не попал под поезд.

С ним работают полицейские.

«Мужчина то ли оступился, то ли прыгнул сознательно — пока неясно. На график движения поездов это не повлияло. Поезда тогда не было — работники метро сняли напряжение с контактных рельсов, подняли мужчину и подали напряжение в 13:29», — рассказали в харьковском метрополитене.

Напомним, что в переходе не спешат ремонтировать "уставший" потолок.

Как сообщала Politeka ранее, в украинской столице начал разрушаться еще один мост, фото.

Также Politeka писала о том, что на ремонт многострадального Шулявского моста выделили еще больше времени.