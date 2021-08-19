Маленький хищник случайно попал в харьковское метро
Как сообщает телеграм-канал "Харьков лайф", лису заметили на харьковской станции метро "Пролетарская".
Напуганный зверек спустился по лестнице на платформу метро и пригнул на рельсы.
"Работники метро говорят, что видят ее впервые и почему-то запрещают снимать…", - говорится в сообщении.
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Смогли ли поймать и отпустить на свободу лису - неизвестно.
Видео с места инцидента можно увидеть здесь.
К слову, в метро Харькова произошло ЧП
Инцидент произошел 6 августа на станции метро Метростроителей.
Мужчина упал на рельсы и едва не попал под поезд.
С ним работают полицейские.
«Мужчина то ли оступился, то ли прыгнул сознательно — пока неясно. На график движения поездов это не повлияло. Поезда тогда не было — работники метро сняли напряжение с контактных рельсов, подняли мужчину и подали напряжение в 13:29», — рассказали в харьковском метрополитене.
Напомним, что в переходе не спешат ремонтировать "уставший" потолок.
Как сообщала Politeka ранее, в украинской столице начал разрушаться еще один мост, фото.
Также Politeka писала о том, что на ремонт многострадального Шулявского моста выделили еще больше времени.