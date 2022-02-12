Как стало известно из официальной информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1736 случаев ковида, 1078 человек выздоровели, 14 - скончались.
По состоянию на 12 февраля, за все время пандемии в регионе было зарегистрировано 289 264 случая заболевания, 245304 человека выздоровели, 6712 - скончались.
К слову, В Харьковской области в течение недели заболели острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе и ковидом, более 23 тысяч человек.
Эпидпорог в регионе превышен в 2,2 раза - 7 февраля сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней.
"Показатель заболеваемости составляет 903,64 на 100 тыс. населения, что выше показателя эпидемического порога в 2,2 раза. Интенсивность эпидемического процесса соответствует очень высокому уровню", — говорится в сообщении.
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Эпидпорог заболеваемости превышен в каждом из семи районов Харьковщины. Самые высокие показатели заболеваемости в Чугуевском районе (1484,87 на 100 тыс. населения).
Из более 17 тысяч тестов на коронавирус, которые сделали в регионе на прошлой неделе, в почти 12 тыс. случаях подтвердился ковид.
Напомним, что тысячи харьковчан подхватили ковид за прошлые сутки, есть жертвы: удручающая сводка
Как сообщала Politeka, в Минздраве спрогнозировали сроки пика ковида в Украине.
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