Как сообщают синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, в Харьков и область вернутся ночные морозы, передает comments.ua.
Днем температура будет оставаться плюсовой, но из-за минуса ночью, к утру на дорогах и тротуарах будет гололед.
12 февраля в Харькове и области ночью температура будет от -3 до +2 градусов. Днем поднимется до +3 градусов.
В течение дня ожидаются осадки в виде мокрого снега, снега, а также дождя.
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В воскресенье, 13 февраля будет облачно, но без осадков. На дороге будет гололед. В ночь с субботы на воскресенье в регион вернутся морозы.
Синоптики обещают похолодание до -8 градусов, но уже днем столбики термометров покажут до +4 градусов.
К слову, в Харьковской области заболеваемость кишечными инфекциями выросла почти в половину.
Так, в 2021 году с учетом гриппа и ОРВИ в области зарегистрировали 340 469 случаев инфекционных заболеваний против 129 347 в прошлом году, что больше в 2,6 раза.
Об этом сообщили в ГУ "Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ".
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