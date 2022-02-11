Так, в 2021 году с учетом гриппа и ОРВИ в области зарегистрировали 340 469 случаев инфекционных заболеваний против 129 347 в прошлом году, что больше в 2,6 раза.
Как сообщили в ГУ "Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ", передает "depo".
Например, по сравнению с прошлым годом фиксируют рост заболеваемости гастроэнтероколитами на 13,3%, гастроэнтероколитами с неустановленным возбудителем на 42%, лямблиозом на 34,3%, туберкулезом на 2,3%, болезнью Лайма на 8,1%, гепатитом С на 19,7%, ОРВИ в 2,7 раза.
К слову, Харьковская область среди худших регионов по уровню вакцинации от полиомиелита.
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Как
Низкий уровень вакцинации также наблюдается в Одесской (70%), Закарпатской (69,8%) и Львовской (64,8%) областях.
Самый высокий – в Сумской (92%), Николаевской (91,9%) областях и Киеве (96%).
Напомним, что тысячи харьковчан подхватили ковид за сутки, есть жертвы: удручающая сводка
Как сообщала Politeka, в Минздраве спрогнозировали сроки пика ковида в Украине.
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