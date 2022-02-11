Так, 9 февраля в Харькове мужчина сообщил в полицию, что его несовершеннолетнюю дочь изнасиловали в подъезде.
Беда произошла в Шевенковском районе, на улице Ахсарова, 3-Г, во втором подъезде.
«Неизвестный мужчина между 9-м и техническим этажом изнасиловал несовершеннолетнюю девочку», — говорится в сообщении.
Полицейские составили фоторобот и ориентировку на злоумышленника.
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Ранее сообщалось, что В Харькове мужчина проявил лишнее внимание к 15-летней девочке - следователи открыли дело.
Как сообщили в пресс-центре полиции в Харьковской области, полицию на место инцидента вызвал отец девочки.
Мужчина сообщил, что неизвестный в течение нескольких дней подходил к его 15-летней дочери и пытался завязать знакомство.
Личность мужчины установили - это 47-летний житель Харьковской области.
Следователи внесли информацию о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.
Если вину докажут, ему грозит до 5 лет тюрьмы.
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