В Харькове произошло несчастье в подъезде в Шевченковском районе - в полиции составили ориентировку на преступника.

Так, 9 февраля в Харькове мужчина сообщил в полицию, что его несовершеннолетнюю дочь изнасиловали в подъезде.

Беда произошла в Шевенковском районе, на улице Ахсарова, 3-Г, во втором подъезде.

«Неизвестный мужчина между 9-м и техническим этажом изнасиловал несовершеннолетнюю девочку», — говорится в сообщении.

Полицейские составили фоторобот и ориентировку на злоумышленника.

Ранее сообщалось, что В Харькове мужчина проявил лишнее внимание к 15-летней девочке - следователи открыли дело.

Как сообщили в пресс-центре полиции в Харьковской области, полицию на место инцидента вызвал отец девочки.

Мужчина сообщил, что неизвестный в течение нескольких дней подходил к его 15-летней дочери и пытался завязать знакомство.

Личность мужчины установили - это 47-летний житель Харьковской области.

Следователи внесли информацию о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Если вину докажут, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

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