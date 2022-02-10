В Харькове полиция задержала мужчину, которого подозревают в том, что он 11 раз сообщал о ложном минировании.

Доказана причастность "телефонного минера" по 11 эпизодам преступлений, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"Правоохранители провели обыск по месту жительства 62-летнего харьковчанина - у него изъяли мобильный телефон, с которого он совершал звонки на линию "102".

Следователи сообщили о подозрении по делу о заведомо неправдивом сообщении об угрозе безопасности граждан, совершенном повторно.

Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Харькове в полицию поступил звонок от мужчины, который заявил, что заложил тротил в общежитии.

Как сообщили в пресс-служба полиции Харьковской области, инцидент произошел 8 февраля около 23:40 на улице Библика.

В полицию позвонил неизвестный и заявил, что заложил тротил в общежитии.

Полиция установила личность хулигана - им оказался ранее судимый мужчина.

Ранее его уже привлекали за ложное минирование в развлекательном заведении - находился на испытательном сроке до апреля 2022 года.

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