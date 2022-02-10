Доказана причастность "телефонного минера" по 11 эпизодам преступлений, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
"Правоохранители провели обыск по месту жительства 62-летнего харьковчанина - у него изъяли мобильный телефон, с которого он совершал звонки на линию "102".
Следователи сообщили о подозрении по делу о заведомо неправдивом сообщении об угрозе безопасности граждан, совершенном повторно.
Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет тюрьмы.
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Ранее сообщалось, что в Харькове в полицию поступил звонок от мужчины, который заявил, что заложил тротил в общежитии.
Как сообщили в пресс-служба полиции Харьковской области, инцидент произошел 8 февраля около 23:40 на улице Библика.
В полицию позвонил неизвестный и заявил, что заложил тротил в общежитии.
Полиция установила личность хулигана - им оказался ранее судимый мужчина.
Ранее его уже привлекали за ложное минирование в развлекательном заведении - находился на испытательном сроке до апреля 2022 года.
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