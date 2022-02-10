Как сообщили в пресс-служба полиции Харьковской области, инцидент произошел 8 февраля около 23:40 на улице Библика.
В полицию позвонил неизвестный и заявил, что заложил тротил в общежитии.
Полиция установила личность хулигана - им оказался ранее судимый мужчина.
Ранее его уже привлекали за ложное минирование в развлекательном заведении - находился на испытательном сроке до апреля 2022 года.
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Следователи открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 259. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что В Харькове женщина ударила продавца - инцидент произошел в супермаркете на улице Студенческой.
Как сообщают в Telegram-канале "ХХарьков", возле кассы покупатель внезапно дала кассиру пощечину.
Рядом стояли люди и охранник, который, вероятно, сразу не понял, что произошло.
Затем он обратился к женщине, которая ударила кассира.
Неизвестно, что стало причиной такого поведения.
Напомним, слышно, как трещит шифер: сильный пожар разгорелся в Харькове, видео и первые подробности.
Как сообщала Politeka, бездыханное тело 15-летней школьницы нашли под окнами дома: трагические подробности и кадры.
Также Politeka писала, что расправа с женщиной-почтальоном произошла на Ровенщине: раскрылись детали трагедии, " осталось шестеро детей".