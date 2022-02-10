В Харькове в полицию поступил звонок от мужчины, который заявил, что заложил тротил в общежитии.

Как сообщили в пресс-служба полиции Харьковской области, инцидент произошел 8 февраля около 23:40 на улице Библика.

В полицию позвонил неизвестный и заявил, что заложил тротил в общежитии.

Полиция установила личность хулигана - им оказался ранее судимый мужчина.

Ранее его уже привлекали за ложное минирование в развлекательном заведении - находился на испытательном сроке до апреля 2022 года.

Следователи открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 259. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что В Харькове женщина ударила продавца - инцидент произошел в супермаркете на улице Студенческой.

Как сообщают в Telegram-канале "ХХарьков", возле кассы покупатель внезапно дала кассиру пощечину.

Рядом стояли люди и охранник, который, вероятно, сразу не понял, что произошло.

Затем он обратился к женщине, которая ударила кассира.

Неизвестно, что стало причиной такого поведения.

Напомним, слышно, как трещит шифер: сильный пожар разгорелся в Харькове, видео и первые подробности.

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