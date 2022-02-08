Как сообщили в пресс-центре полиции в Харьковской области, полицию на место инцидента вызвал отец девочки.

Мужчина сообщил, что неизвестный в течение нескольких дней подходил к его 15-летней дочери и пытался завязать знакомство.

Личность мужчины установили - это 47-летний житель Харьковской области.

Следователи внесли информацию о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Популярные статьи сейчас

Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"

Трагедия в день рождения: оборвалась жизнь звезды советского кино

"Были в отношениях": "случайный" выстрел оборвал жизнь девушки, что известно о трагедии

16-летняя дочь Оли Поляковой переборщила с выбором микро-купальника для отдыха: кадры

Ушла из жизни известная певица с очень редким голосом, фанаты скорбят: "Как же так..."
Показать еще

Если вину докажут, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что В Харковской области 15-летняя пациентка ушла из больницы и не вернулась обратно.

В отдел коммуникаций ГУНП в Харьковской области поступил вызов от сотрудницы медучреждения о том, что 4 февраля пропала их несовершеннолетняя пациентка.

Правоохранители отработали места, где могла находиться девочка, а также проверили железнодорожные вокзалы и общественные транспорт.

На следующий день 5 февраля 15-летнюю пациентку нашли в городе Волчанске.

После профилактической беседы девочка вернулась в больницу.

Напомним, что тысячи харьковчан подхватили ковид за прошлые сутки, есть жертвы: удручающая сводка

Как сообщала Politeka, в Минздраве спрогнозировали сроки пика ковида в Украине.

Также Politeka писала о тотальном локдауне в Украине: что говорят в Минздраве