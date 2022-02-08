Как сообщили в пресс-центре полиции в Харьковской области, полицию на место инцидента вызвал отец девочки.
Мужчина сообщил, что неизвестный в течение нескольких дней подходил к его 15-летней дочери и пытался завязать знакомство.
Личность мужчины установили - это 47-летний житель Харьковской области.
Следователи внесли информацию о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.
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Если вину докажут, ему грозит до 5 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что В Харковской области 15-летняя пациентка ушла из больницы и не вернулась обратно.
В отдел коммуникаций ГУНП в Харьковской области поступил вызов от сотрудницы медучреждения о том, что 4 февраля пропала их несовершеннолетняя пациентка.
Правоохранители отработали места, где могла находиться девочка, а также проверили железнодорожные вокзалы и общественные транспорт.
На следующий день 5 февраля 15-летнюю пациентку нашли в городе Волчанске.
После профилактической беседы девочка вернулась в больницу.
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