Как сообщают в Telegram-канале "ХХарьков", возле кассы покупатель внезапно дала кассиру пощечину.
Рядом стояли люди и охранник, который, вероятно, сразу не понял, что произошло.
Затем он обратился к женщине, которая ударила кассира.
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Неизвестно, что стало причиной такого поведения.
Видео можно увидеть здесь.
К слову, харьковчанки «отбивались» от патрульной полиции газовым баллончиком - раскрыты детали.
Инцидент случился после двух часов ночи 15 января на ул. Танкопия. Патрульные приехали на вызов о драке и пытались разнять пьяных женщин, те опрыскали сотрудников полиции из газового баллончика.
Как сообщили в ГУНП в Харьковской области, обоим харьковчанкам предъявили подозрение по ч. 2 ст. 345 УК Украины.
Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, у пьющего харьковчанина отобрали детей, фото: "жили в антисанитарии и без еды".
Как сообщала Politeka, бездыханное тело 15-летней школьницы нашли под окнами дома: трагические подробности и кадры.
Также Politeka писала, что расправа с женщиной-почтальоном произошла на Ровенщине: раскрылись детали трагедии, " осталось шестеро детей".