В Харькове женщина ударила продавца - инцидент произошел в супермаркете на улице Студенческой.

Как сообщают в Telegram-канале "ХХарьков", возле кассы покупатель внезапно дала кассиру пощечину.

Рядом стояли люди и охранник, который, вероятно, сразу не понял, что произошло.

Затем он обратился к женщине, которая ударила кассира.

Неизвестно, что стало причиной такого поведения.

Видео можно увидеть здесь.

К слову, харьковчанки «отбивались» от патрульной полиции газовым баллончиком - раскрыты детали.

Инцидент случился после двух часов ночи 15 января на ул. Танкопия. Патрульные приехали на вызов о драке и пытались разнять пьяных женщин, те опрыскали сотрудников полиции из газового баллончика.

Как сообщили в ГУНП в Харьковской области, обоим харьковчанкам предъявили подозрение по ч. 2 ст. 345 УК Украины.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, у пьющего харьковчанина отобрали детей, фото: "жили в антисанитарии и без еды".

Как сообщала Politeka, бездыханное тело 15-летней школьницы нашли под окнами дома: трагические подробности и кадры.

Также Politeka писала, что расправа с женщиной-почтальоном произошла на Ровенщине: раскрылись детали трагедии, " осталось шестеро детей".