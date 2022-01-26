Как сообщили в ГУНП в Харьковской области, мужчина сам вызвал полицейских, жалуясь на якобы угрозы малолетнего сына.
Прибыв на место правоохранители увидели, что дети живут в неадекватных условиях.
В квартире не было еды и холодильника.
На горе-отца составили админпротоколы, его привлекут к ответственности.
Детей передали тете, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
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К слову, в Харьковской области суд закрыл дело против женщины, обвиненной в невыполнении родительских обязанностей.
Решение суда 16 декабря опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.
Так, 26 октября инспектор ювенальной превенции установил, что женщина около 3:00 21 октября ушла из квартиры в неизвестном направлении.
Дети остались дома одни.
Харьковчанка в суде признала вину и нарушения.
Также она заявила, что больше такого не повторится, так как она прошла курс лечения.
Суд постановил закрыть административное дело, ограничившись устным замечанием.
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Как сообщала Politeka, бездыханное тело 15-летней школьницы нашли под окнами дома: трагические подробности и кадры.
Также Politeka писала, что расправа с женщиной-почтальоном произошла на Ровенщине: раскрылись детали трагедии, " осталось шестеро детей".