В Харьковской области полицейские отобрали детей у пьющего 48-летнего отца.

Как сообщили в ГУНП в Харьковской области, мужчина сам вызвал полицейских, жалуясь на якобы угрозы малолетнего сына.

Прибыв на место правоохранители увидели, что дети живут в неадекватных условиях.

В квартире не было еды и холодильника.

На горе-отца составили админпротоколы, его привлекут к ответственности.

Детей передали тете, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

К слову, в Харьковской области суд закрыл дело против женщины, обвиненной в невыполнении родительских обязанностей.

Решение суда 16 декабря опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Так, 26 октября инспектор ювенальной превенции установил, что женщина около 3:00 21 октября ушла из квартиры в неизвестном направлении.

Дети остались дома одни.

Харьковчанка в суде признала вину и нарушения.

Также она заявила, что больше такого не повторится, так как она прошла курс лечения.

Суд постановил закрыть административное дело, ограничившись устным замечанием.