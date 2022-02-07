В Харковской области 15-летняя пациентка ушла из больницы и не вернулась обратно.

В отдел коммуникаций ГУНП в Харьковской области поступил вызов от сотрудницы медучреждения о том, что 4 февраля пропала их несовершеннолетняя пациентка.

Правоохранители отработали места, где могла находиться девочка, а также проверили железнодорожные вокзалы и общественные транспорт.

На следующий день 5 февраля 15-летнюю пациентку нашли в городе Волчанске.

После профилактической беседы девочка вернулась в больницу.

Ранее сообщалось, что В Харькове женщина похитила одинокую пенсионерку, чтобы продать ее квартиру.

Как сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, в конце января к ним обратились родственники пенсионерки.

Они рассказали, что неизвестные пытаются завладеть их трёхкомнатной квартирой. Схему придумала 53-летняя женщина, которая сблизилась с пенсионеркой.

«Пользуясь одиночеством пенсионерки и тем, что она почти не поддерживает связь с семьёй, под предлогом ухода женщина вывезла потерпевшую из квартиры в другое место и начала готовить документы на продажу чужой недвижимости", – сообщили в полиции.

К счастью, полиция нашла место, где мошенница держала 74-летнюю пенсионерку.

За похищение человека женщине грозит до 8 лет тюрьмы.

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