В отдел коммуникаций ГУНП в Харьковской области поступил вызов от сотрудницы медучреждения о том, что 4 февраля пропала их несовершеннолетняя пациентка.
Правоохранители отработали места, где могла находиться девочка, а также проверили железнодорожные вокзалы и общественные транспорт.
На следующий день 5 февраля 15-летнюю пациентку нашли в городе Волчанске.
После профилактической беседы девочка вернулась в больницу.
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
Победитель "Голосу країни" Лазановский вышел на связь и попросил помощи: "Вынужден буду..."
Оборвалась жизнь легендарной актрисы и певицы, врачи оказались бессильны: «Были признаки улучшения, но…»
Самолет с туристами рухнул на землю и загорелся, никто не выжил: кадры трагедии
Победитель "Мастер Шеф" Шинкарев неожиданно покинул Украину, в чем причина: "Нужно торопиться"
Ранее сообщалось, что В Харькове женщина похитила одинокую пенсионерку, чтобы продать ее квартиру.
Как сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, в конце января к ним обратились родственники пенсионерки.
Они рассказали, что неизвестные пытаются завладеть их трёхкомнатной квартирой. Схему придумала 53-летняя женщина, которая сблизилась с пенсионеркой.
«Пользуясь одиночеством пенсионерки и тем, что она почти не поддерживает связь с семьёй, под предлогом ухода женщина вывезла потерпевшую из квартиры в другое место и начала готовить документы на продажу чужой недвижимости", – сообщили в полиции.
К счастью, полиция нашла место, где мошенница держала 74-летнюю пенсионерку.
За похищение человека женщине грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним, что тысячи харьковчан подхватили ковид за прошлые сутки, есть жертвы: удручающая сводка
Как сообщала Politeka, в Минздраве спрогнозировали сроки пика ковида в Украине.
Также Politeka писала о тотальном локдауне в Украине: что говорят в Минздраве.