Так, вода в Саржином ручье, который является частью речки Саржинки, впадающей в реку Лопань, изменила цвет.
Как сообщил организатор акции "Чистые Уды" Артем Приходько, вода в ручье стала ярко коричневой.
"Прямо сейчас в ручье Саржинка, который впадает в реку Лопань, выявлено загрязнение ручья. Явно ручей не должен быть коричневого цвета. Составил жалобу в экоинспекцию", - говорит Артем.
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Ранее сообщалось, что В реке Харькова обнаружили тело мужчины - ЧП случилось вечером 3 февраля возле Гончаровского моста.
Как информируют в городских telegram-каналах, тело из реки Лопань вытащили спасатели.
Личность погибшего устанавливается.
Подробности и официальную информацию выясняют следователи полиции.
Напомним, женщину затащило под лед на крещенских купаниях, кадры трагедии: "Что нам делать, помогите!".
Как Politeka писала, люди провалились под лед на Днепропетровщине.
Также Politeka рассказывала, беда случилась с харьковчанами на мосту в центре города.