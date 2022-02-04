Так, вода в Саржином ручье, который является частью речки Саржинки, впадающей в реку Лопань, изменила цвет.

Как сообщил организатор акции "Чистые Уды" Артем Приходько, вода в ручье стала ярко коричневой.

"Прямо сейчас в ручье Саржинка, который впадает в реку Лопань, выявлено загрязнение ручья. Явно ручей не должен быть коричневого цвета. Составил жалобу в экоинспекцию", - говорит Артем.

Ранее сообщалось, что В реке Харькова обнаружили тело мужчины - ЧП случилось вечером 3 февраля возле Гончаровского моста.

Как информируют в городских telegram-каналах, тело из реки Лопань вытащили спасатели.

Личность погибшего устанавливается.

Подробности и официальную информацию выясняют следователи полиции.

Напомним, женщину затащило под лед на крещенских купаниях, кадры трагедии: "Что нам делать, помогите!".

Как Politeka писала, люди провалились под лед на Днепропетровщине.

Также Politeka рассказывала, беда случилась с харьковчанами на мосту в центре города.