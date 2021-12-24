В центре Харькова под лед провалились двое мужчин - в ГСЧС бросили все силы на спасение.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, 23 декабря в 16:28 поступила информация о ЧП на мосту возле Подольского переулка.

Выяснилось, что мужчины провалились под лед и находятся на расстоянии около десяти метров от берега.

Спасатели на лодке доплыли к пострадавшим и вытащили их из воды.

На берегу постадавших ждали медики скорой помощи, которая гспитализировала их в больницу.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области 65-летний мужчина провалился под лед на реке Вшивой и утонул.

Как сообщили в оперативной сводке Харьковской ОГА, во время зимней рыбалки на реке Вшивой погиб мужчина.

Тело погибшего подняли на поверхность в тот же день - им оказался житель села Николаевка.

Напомним, что находился в воде около получаса: несчастье случилось с харьковчанином на реке

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