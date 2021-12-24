Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, 23 декабря в 16:28 поступила информация о ЧП на мосту возле Подольского переулка.
Выяснилось, что мужчины провалились под лед и находятся на расстоянии около десяти метров от берега.
Спасатели на лодке доплыли к пострадавшим и вытащили их из воды.
На берегу постадавших ждали медики скорой помощи, которая гспитализировала их в больницу.
"Никакие Джей Ло не сравнятся": 50-летняя дочь Пугачевой похвасталась фигурой в ультракоротких шортах
"Целовались": вскрылись подробности романа Ксении Мишиной с Женей Котом
Экс-кавалер Мишиной Эллерт похвастался своей работой: танцующие женщины и барная стойка
Певец, за которого "хотела замуж" Тина Кароль засмотрелся на похудевшую Зарицкую: "Огонь"
Гранд-финал шоу "Маска", Данилко и Каменских не сдержали воплей, увидев, кто победил: "Невероятно!"
Ранее сообщалось, что в Харьковской области 65-летний мужчина провалился под лед на реке Вшивой и утонул.
Как сообщили в оперативной сводке Харьковской ОГА, во время зимней рыбалки на реке Вшивой погиб мужчина.
Тело погибшего подняли на поверхность в тот же день - им оказался житель села Николаевка.
Напомним, что находился в воде около получаса: несчастье случилось с харьковчанином на реке
Как сообщала Politeka, судно с пассажирами пошло ко дну, утонуло 64 человека: подробности трагедии
Также Politeka писала, что в Днепре 6-летняя девочка исчезла после занятий, мама бросилась на поиски: чем все закончилось.