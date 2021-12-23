Во время рыбалки на Харьковщине мужчина провалился под лёд - все закончилось трагично.

22 декабря, во время рыбалки на реке Орель 67-летний мужчина провалился под лёд и утонул, сообщает "Суспільне".

Несчастье произошло 22 декабря на разграничении Днепропетровской и Харьковской областей, рядом с мостом на трассе Харьков – Симферополь.

Очевидец проезжал мимо и увидел, что мужчина провалился в воду. На место происшествия он вызвал спасателей и скорую помощь.

Мужчина находился в воде около получаса и умер от переохлаждения.

Ранее сообщалось, что на 480-ом км автомобильной трассы «Харьков - Симферополь» произошло смертельное ДТП.

30-летняя украинка не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения и врезелась в автомобиль «Ssang Yong Rexton», за рулем которого сидел житель Харькова.

Водитель Ssang Yong погиб на месте аварии, пассажиры – 31-летняя жена погибшего и ее 16-летний брат были госпитализированы, они находятся в реанимационном отделении.

Начато уголовное производство.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

Как сообщала Politeka, водитель снес детей на пешеходе, кадры аварии в Харькове.

Также Politeka писала, что пьяный 23-летний водитель сбил украинского епископа.