22 декабря, во время рыбалки на реке Орель 67-летний мужчина провалился под лёд и утонул, сообщает "Суспільне".
Несчастье произошло 22 декабря на разграничении Днепропетровской и Харьковской областей, рядом с мостом на трассе Харьков – Симферополь.
Очевидец проезжал мимо и увидел, что мужчина провалился в воду. На место происшествия он вызвал спасателей и скорую помощь.
Мужчина находился в воде около получаса и умер от переохлаждения.
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Ранее сообщалось, что на 480-ом км автомобильной трассы «Харьков - Симферополь» произошло смертельное ДТП.
30-летняя украинка не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения и врезелась в автомобиль «Ssang Yong Rexton», за рулем которого сидел житель Харькова.
Водитель Ssang Yong погиб на месте аварии, пассажиры – 31-летняя жена погибшего и ее 16-летний брат были госпитализированы, они находятся в реанимационном отделении.
Начато уголовное производство.
Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.
Как сообщала Politeka, водитель снес детей на пешеходе, кадры аварии в Харькове.
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