Как информируют в городских telegram-каналах, тело из реки Лопань вытащили спасатели.

Личность погибшего устанавливается.

Подробности и официальную информацию выясняют следователи полиции.

Ранее сообщалось, что В Херсонской области двое детей провалились под лед - за жизнь мальчика борются в медики.

Как сообщили в ГСУ по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел 3 февраля около трех часов дня на набережной.

Девочку и мальчика которые провалились под лед увидели небезразличные очевидцы, которые вытащили детей из ледяной воды.

У девочки сильный испуг, а вот 7-летний мальчик, когда его вытащили из воды находился без признаков жизни.

Прибывшие на место спасатели начали оказывать ребенку первую помощь - они сделали массаж сердца и искусственное дыхание.

Ребенок пришел в сознание, сейчас за жизнь мальчика борются в реанимации.

Напомним, женщину затащило под лед на крещенских купаниях, кадры трагедии: "Что нам делать, помогите!".

Как Politeka писала, люди провалились под лед на Днепропетровщине.

Также Politeka рассказывала, беда случилась с харьковчанами на мосту в центре города.