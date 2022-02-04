Как информируют в городских telegram-каналах, тело из реки Лопань вытащили спасатели.
Личность погибшего устанавливается.
Подробности и официальную информацию выясняют следователи полиции.
Ранее сообщалось, что В Херсонской области двое детей провалились под лед - за жизнь мальчика борются в медики.
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Как сообщили в ГСУ по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел 3 февраля около трех часов дня на набережной.
Девочку и мальчика которые провалились под лед увидели небезразличные очевидцы, которые вытащили детей из ледяной воды.
У девочки сильный испуг, а вот 7-летний мальчик, когда его вытащили из воды находился без признаков жизни.
Прибывшие на место спасатели начали оказывать ребенку первую помощь - они сделали массаж сердца и искусственное дыхание.
Ребенок пришел в сознание, сейчас за жизнь мальчика борются в реанимации.
Напомним, женщину затащило под лед на крещенских купаниях, кадры трагедии: "Что нам делать, помогите!".
Как Politeka писала, люди провалились под лед на Днепропетровщине.
Также Politeka рассказывала, беда случилась с харьковчанами на мосту в центре города.