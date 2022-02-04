Как сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, преступление произошло днем 3 февраля.
На Московском проспекте неизвестный отобрал у прохожего мобильный телефон, затем грабитель просто убежал.
Патрульные оперативно нашли подозреваемого и задержали.
При нем обнаружили телефон потерпевшего.
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Ранее сообщалось, что в Харькове женщина похитила одинокую пенсионерку, чтобы продать ее квартиру.
Как сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, в конце января к ним обратились родственники пенсионерки.
Они рассказали, что неизвестные пытаются завладеть их трёхкомнатной квартирой. Схему придумала 53-летняя женщина, которая сблизилась с пенсионеркой.
«Пользуясь одиночеством пенсионерки и тем, что она почти не поддерживает связь с семьёй, под предлогом ухода женщина вывезла потерпевшую из квартиры в другое место и начала готовить документы на продажу чужой недвижимости», – сообщили в полиции.
К счастью, полиция нашла место, где мошенница держала 74-летнюю пенсионерку.
За похищение человека женщине грозит до 8 лет тюрьмы.
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