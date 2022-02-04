В Харькове уличный вор ограбил прохожего на Московском проспекте.

Как сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, преступление произошло днем 3 февраля.

На Московском проспекте неизвестный отобрал у прохожего мобильный телефон, затем грабитель просто убежал.

Патрульные оперативно нашли подозреваемого и задержали.

При нем обнаружили телефон потерпевшего.

Ранее сообщалось, что в Харькове женщина похитила одинокую пенсионерку, чтобы продать ее квартиру.

Как сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, в конце января к ним обратились родственники пенсионерки.

Они рассказали, что неизвестные пытаются завладеть их трёхкомнатной квартирой. Схему придумала 53-летняя женщина, которая сблизилась с пенсионеркой.

«Пользуясь одиночеством пенсионерки и тем, что она почти не поддерживает связь с семьёй, под предлогом ухода женщина вывезла потерпевшую из квартиры в другое место и начала готовить документы на продажу чужой недвижимости», – сообщили в полиции.

К счастью, полиция нашла место, где мошенница держала 74-летнюю пенсионерку.

За похищение человека женщине грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, что тысячи харьковчан подхватили ковид за прошлые сутки, есть жертвы: удручающая сводка

Как сообщала Politeka, в Минздраве спрогнозировали сроки пика ковида в Украине.

Также Politeka писала о тотальном локдауне в Украине: что говорят в Минздраве.