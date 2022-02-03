В Харькове женщина похитила одинокую пенсионерку, чтобы продать ее квартиру.

Как сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, в конце января к ним обратились родственники пенсионерки.

Они рассказали, что неизвестные пытаются завладеть их трёхкомнатной квартирой. Схему придумала 53-летняя женщина, которая сблизилась с пенсионеркой.

«Пользуясь одиночеством пенсионерки и тем, что она почти не поддерживает связь с семьёй, под предлогом ухода женщина вывезла потерпевшую из квартиры в другое место и начала готовить документы на продажу чужой недвижимости», – сообщили в полиции.

К счастью, полиция нашла место, где мошенница держала 74-летнюю пенсионерку.

За похищение человека женщине грозит до 8 лет тюрьмы.

К слову, в Харьковской области в течение недели было осуществлено 2490 проверок по соблюдению карантинных норм.

По результатам проверок мобильных рейдовых групп за неделю составлено 7 протоколов за нарушение правил по карантинных норм.

Работали 100 рейдовых групп в составе 200 полицейских, а также представителей Держпродспоживслужби.

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