Как сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, в конце января к ним обратились родственники пенсионерки.
Они рассказали, что неизвестные пытаются завладеть их трёхкомнатной квартирой. Схему придумала 53-летняя женщина, которая сблизилась с пенсионеркой.
«Пользуясь одиночеством пенсионерки и тем, что она почти не поддерживает связь с семьёй, под предлогом ухода женщина вывезла потерпевшую из квартиры в другое место и начала готовить документы на продажу чужой недвижимости», – сообщили в полиции.
К счастью, полиция нашла место, где мошенница держала 74-летнюю пенсионерку.
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К слову, в Харьковской области в течение недели было осуществлено 2490 проверок по соблюдению карантинных норм.
По результатам проверок мобильных рейдовых групп за неделю составлено 7 протоколов за нарушение правил по карантинных норм.
Работали 100 рейдовых групп в составе 200 полицейских, а также представителей Держпродспоживслужби.
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