В Харьковской области в течение недели было осуществлено 2490 проверок по соблюдению карантинных норм.

По результатам проверок мобильных рейдовых групп за неделю составлено 7 протоколов за нарушение правил по карантинных норм, сообщает "Харківский вимір".

Работали 100 рейдовых групп в составе 200 полицейских, а также представителей Держпродспоживслужби.

В течение недели проверено: 846 пассажиров общественного транспорта,

263 перевозчика, 443 заведения общественного питания, 211 рынков, 407 субъектов хозяйствования, торгово-развлекательные центры, гостиницы, учреждения культуры и образования, фитнес-центры и другие объекты.

К слову, в Харьковской области зафиксировали почти две тысячи новых случаев ковида - появилась информация о летальных случаях.

Так, в Харьковской области на 3 февраля коронавирус выявили у 1827 жителей.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины.

За прошлые сутки от ковида умерло 10 человек. В регионе за весь период пандемии умерло 6613 больных. Выздоровело от коронавируса 238 483 человека.

Сейчас под наблюдением медиков находится 26 710 пациентов.

Напомним, что тысячи харьковчан подхватили ковид за прошлые сутки, есть жертвы: удручающая сводка

Как сообщала Politeka, в Минздраве спрогнозировали сроки пика ковида в Украине.

Также Politeka писала о тотальном локдауне в Украине: что говорят в Минздраве.