Харьковская область среди худших регионов по уровню вакцинации от полиомиелита.

Как сообщили в Харьковском областном лабцентре, в Харьковской области от полиомиелита в 2021 году были привиты всего 73,5% детей возрастом до года, 74,2% - до полутора лет, 71,5% - до 6 лет, 70,6% – до 14 лет.

Низкий уровень вакцинации также наблюдается в Одесской (70%), Закарпатской (69,8%) и Львовской (64,8%) областях.

Самый высокий – в Сумской (92%), Николаевской (91,9%) областях и Киеве (96%).

За 10 месяцев 2021 года фактический уровень по стране был лишь 53%.

"Из-за того, что в последние годы уровень охвата прививками против полиомиелита не превышал в сумме 80%, в стране накопилась критическая масса детей без иммунного ответа к полиовирусу, которую можно приобрести только благодаря вакцинации", - говорят в лабцентре.

К слову, в Харьковской области зафиксировали почти две тысячи новых случаев ковида - появилась информация о летальных случаях.

Так, в Харьковской области на 3 февраля коронавирус выявили у 1827 жителей.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины.

За прошлые сутки от ковида умерло 10 человек. В регионе за весь период пандемии умерло 6613 больных. Выздоровело от коронавируса 238 483 человека.

Сейчас под наблюдением медиков находится 26 710 пациентов.

Напомним, что тысячи харьковчан подхватили ковид за прошлые сутки, есть жертвы: удручающая сводка

Как сообщала Politeka, в Минздраве спрогнозировали сроки пика ковида в Украине.

Также Politeka писала о тотальном локдауне в Украине: что говорят в Минздраве.