В Харьковской области будут судить злоумышленников, которые "выбивала" деньги из студентов и иностранцев

Так, в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области сообщили, что 53-летний уроженец одной из стран Центральной Азии создал ОПГ, в которую привлек четырех знакомых.

Он предлагал гражданам, проживающим на территории Харькова , помощь в решении вопросов, связанных с возвратом долгов.

Члены группы искали заказчиков и за часть от суммы реального или не существующего долга искали жертв, запугивали их физической расправой, или удерживали до момента, пока их родственники или знакомые не привозили деньги.

После передачи очередного "транша", участников группировки задержали.

Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

К слову, Харьковчанки «отбивались» от патрульной полиции газовым баллончиком - раскрыты детали.

Патрульные приехали на вызов о драке и пытались разнять пьяных женщин, те опрыскали сотрудников полиции из газового баллончика.

Как сообщили в ГУНП в Харьковской области, обоим харьковчанкам предъявили подозрение по ч. 2 ст. 345 УК Украины.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, у пьющего харьковчанина отобрали детей, фото: "жили в антисанитарии и без еды".

Как сообщала Politeka, бездыханное тело 15-летней школьницы нашли под окнами дома: трагические подробности и кадры.

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