Инцидент случился после двух часов ночи 15 января на ул. Танкопия. Патрульные приехали на вызов о драке и пытались разнять пьяных женщин, те опрыскали сотрудников полиции из газового баллончика.

Как сообщили в ГУНП в Харьковской области, обоим харьковчанкам предъявили подозрение по ч. 2 ст. 345 УК Украины.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

К слову, 18-летняя харьковчанка родила девочку и решила сразу же от нее избавиться - в полиции рассказали подробности страшного поступка.

Так, в полиции Харьковской области сообщили, 18-летняя харьковчанка родила девочку и выбросила в туалет.

"Я закрыла ей рот и нос. Она не плакала. Она моментально затихла и все...", - рассказала девушка полицеским.

Роженица не обращалась к врачам и родила девочку дома. На следующий день она задушила ребенка, а тело выбросила в яму с нечистотами во дворе.

Мужу при этом сказала, что в его отсутствие отдала ребенка социальным службам.

Причины ужасного поступка молодой матери пока неизвестны, полиция выясняет подробности.

Напомним, у пьющего харьковчанина отобрали детей, фото: "жили в антисанитарии и без еды".

Как сообщала Politeka, бездыханное тело 15-летней школьницы нашли под окнами дома: трагические подробности и кадры.

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