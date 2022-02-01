Инцидент случился после двух часов ночи 15 января на ул. Танкопия. Патрульные приехали на вызов о драке и пытались разнять пьяных женщин, те опрыскали сотрудников полиции из газового баллончика.
Как сообщили в ГУНП в Харьковской области, обоим харьковчанкам предъявили подозрение по ч. 2 ст. 345 УК Украины.
Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
К слову, 18-летняя харьковчанка родила девочку и решила сразу же от нее избавиться - в полиции рассказали подробности страшного поступка.
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Так, в полиции Харьковской области сообщили, 18-летняя харьковчанка родила девочку и выбросила в туалет.
"Я закрыла ей рот и нос. Она не плакала. Она моментально затихла и все...", - рассказала девушка полицеским.
Роженица не обращалась к врачам и родила девочку дома. На следующий день она задушила ребенка, а тело выбросила в яму с нечистотами во дворе.
Мужу при этом сказала, что в его отсутствие отдала ребенка социальным службам.
Причины ужасного поступка молодой матери пока неизвестны, полиция выясняет подробности.
Напомним, у пьющего харьковчанина отобрали детей, фото: "жили в антисанитарии и без еды".
Как сообщала Politeka, бездыханное тело 15-летней школьницы нашли под окнами дома: трагические подробности и кадры.
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