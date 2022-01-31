18-летняя харьковчанка родила девочку и решила сразу же от нее избавиться - в полиции рассказали подробности страшного поступка.

Так, в полиции Харьковской области сообщили, 18-летняя харьковчанка родила девочку и выбросила в туалет.

"Я закрыла ей рот и нос. Она не плакала. Она моментально затихла и все...", - рассказала девушка полицеским.

Роженица не обращалась к врачам и родила девочку дома. На следующий день она задушила ребенка, а тело выбросила в яму с нечистотами во дворе.

Мужу при этом сказала, что в его отсутствие отдала ребенка социальным службам.

Причины ужасного поступка молодой матери пока неизвестны, полиция выясняет подробности.

"Ужас какой то! читаешь и волосы дыбом! Что у людей в голове?? Зачем убивать? Оставь в роддоме или отдай. В крайнем случае можно было подбросить в больницу", "новорожденных деток быстро усыновляют, отдала бы в Окно жизни, и грех бы на душу не взяла, ребеночек был бы жив и имел шанс вырасти в нормальной семье", "Я подумала, что там была послеродовая депрессия, но она даже на учет не стала. Обычно такие и убивают детей потом. Так кто заявил в полицию? Муж увидел мертвого ребенка?

Чет не верю, чтоб он был не в курсе куда ребёнок пропал", - пишут харьковчане в сети.

Напомним, у пьющего харьковчанина отобрали детей, фото: "жили в антисанитарии и без еды".

Как сообщала Politeka, бездыханное тело 15-летней школьницы нашли под окнами дома: трагические подробности и кадры.

Также Politeka писала, что расправа с женщиной-почтальоном произошла на Ровенщине: раскрылись детали трагедии, " осталось шестеро детей".