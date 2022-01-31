Так, в полиции Харьковской области сообщили, 18-летняя харьковчанка родила девочку и выбросила в туалет.
"Я закрыла ей рот и нос. Она не плакала. Она моментально затихла и все...", - рассказала девушка полицеским.
Роженица не обращалась к врачам и родила девочку дома. На следующий день она задушила ребенка, а тело выбросила в яму с нечистотами во дворе.
Мужу при этом сказала, что в его отсутствие отдала ребенка социальным службам.
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"Ужас какой то! читаешь и волосы дыбом! Что у людей в голове?? Зачем убивать? Оставь в роддоме или отдай. В крайнем случае можно было подбросить в больницу", "новорожденных деток быстро усыновляют, отдала бы в Окно жизни, и грех бы на душу не взяла, ребеночек был бы жив и имел шанс вырасти в нормальной семье", "Я подумала, что там была послеродовая депрессия, но она даже на учет не стала. Обычно такие и убивают детей потом. Так кто заявил в полицию? Муж увидел мертвого ребенка?
Чет не верю, чтоб он был не в курсе куда ребёнок пропал", - пишут харьковчане в сети.
Напомним, у пьющего харьковчанина отобрали детей, фото: "жили в антисанитарии и без еды".
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