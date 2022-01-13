В Харьковской области мужчина избил свою сожительницу - все закончилось трагично.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, ​​12 января 42-летний мужчина выпивал вместе со своей сожительницей, между ними произошел конфликт.

36-летняя женщина бросилась на мужчину с ножом - тогда сожитель схватил кочергу и избил женщину.

Женщина упала на пол - мужчина прикрыл ее одеялом и ушел спать.

Проснувшись, мужчина обнаружил сожительницу без признаков жизни.

Следователями возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Теперь мужчине грозит срок от 7 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области пожилая женщина попала под электричку - полиция проводит расследование.

В поселке Кегичевка 58-летняя женщина попала под электричку, сообщалось в оперативной сводке Харьковской облгосадминистрации.

Женщина от полученных травм скончалась на месте.

Задержка движения поездов на данном участке составила 1 час 50 минут.

Причины трагедии неизвестны. Полиция проводит расследование.

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