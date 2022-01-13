Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, 12 января 42-летний мужчина выпивал вместе со своей сожительницей, между ними произошел конфликт.
36-летняя женщина бросилась на мужчину с ножом - тогда сожитель схватил кочергу и избил женщину.
Женщина упала на пол - мужчина прикрыл ее одеялом и ушел спать.
Проснувшись, мужчина обнаружил сожительницу без признаков жизни.
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Следователями возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Теперь мужчине грозит срок от 7 до 15 лет.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области пожилая женщина попала под электричку - полиция проводит расследование.
В поселке Кегичевка 58-летняя женщина попала под электричку, сообщалось в оперативной сводке Харьковской облгосадминистрации.
Женщина от полученных травм скончалась на месте.
Задержка движения поездов на данном участке составила 1 час 50 минут.
Причины трагедии неизвестны. Полиция проводит расследование.
Ранее сообщалось, что вспышка опасной инфекции зафиксирована Харькове, пострадали дети: детали ЧП.
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