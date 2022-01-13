В Харьковской области пожилая женщина попала под электричку - полиция проводит расследование.

В поселке Кегичевка 58-летняя женщина попала под электричку, сообщается в оперативной сводке Харьковской облгосадминистрации.

Женщина от полученных травм скончалась на месте.

Задержка движения поездов на данном участке составила 1 час 50 минут.

Причины трагедии неизвестны. Полиция проводит расследование.

К слову, в Харькове на одной из станций женщина спрыгнула с железнодорожного моста.

Инцидент произошел утром 6 января на станции «Основа».

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, пыталась покончить с жизнью 54-летняя женщина.

Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Очевидцы сообщили в сети, что на рельсах видна кровь.

Информация зарегистрирована в Едином учете сообщений. Подробности выясняются.

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