В поселке Кегичевка 58-летняя женщина попала под электричку, сообщается в оперативной сводке Харьковской облгосадминистрации.
Женщина от полученных травм скончалась на месте.
Задержка движения поездов на данном участке составила 1 час 50 минут.
Причины трагедии неизвестны. Полиция проводит расследование.
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К слову, в Харькове на одной из станций женщина спрыгнула с железнодорожного моста.
Инцидент произошел утром 6 января на станции «Основа».
Как сообщили в пресс-службе областной полиции, пыталась покончить с жизнью 54-летняя женщина.
Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Очевидцы сообщили в сети, что на рельсах видна кровь.
Информация зарегистрирована в Едином учете сообщений. Подробности выясняются.
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