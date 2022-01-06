Инцидент произошел утром 6 января на станции «Основа».
Как сообщили в пресс-службе областной полиции, пыталась покончить с жизнью 54-летняя женщина.
Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Очевидцы сообщили в сети, что на рельсах видна кровь.
Информация зарегистрирована в Едином учете сообщений. Подробности выясняются.
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Ранее сообщалось, что в Харьковской области брат сильно избил родную сестру - все закончилось трагично.
Так, 2 января 32-летний житель Краснограда сообщил правоохранителям, что он нашел свою сестру без признаков жизни, сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.
Сотрудники полиции установили, что к смерти женщины причастен ее брат.
Он во время конфликта нанес женщине телесные повреждения в область туловища и живота.
К сожалению, харьковчанка скончалась. Мужчина после содеянного отправился отдыхать с друзьями.
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Ранее сообщалось, что вспышка опасной инфекции зафиксирована Харькове, пострадали дети: детали ЧП.
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