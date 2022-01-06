В Харькове на одной из станций женщина спрыгнула с железнодорожного моста.

Инцидент произошел утром 6 января на станции «Основа».

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, пыталась покончить с жизнью 54-летняя женщина.

Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Очевидцы сообщили в сети, что на рельсах видна кровь.

Информация зарегистрирована в Едином учете сообщений. Подробности выясняются.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области брат сильно избил родную сестру - все закончилось трагично.

Так, 2 января 32-летний житель Краснограда сообщил правоохранителям, что он нашел свою сестру без признаков жизни, сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

Сотрудники полиции установили, что к смерти женщины причастен ее брат.

Он во время конфликта нанес женщине телесные повреждения в область туловища и живота.

К сожалению, харьковчанка скончалась. Мужчина после содеянного отправился отдыхать с друзьями.

Когда вернулся домой, увидел свою сестру мертвой. Теперь мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы

Ранее сообщалось, что вспышка опасной инфекции зафиксирована Харькове, пострадали дети: детали ЧП.

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