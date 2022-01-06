Так, 2 января 32-летний житель Краснограда сообщил правоохранителям, что он нашел свою сестру без признаков жизни, сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.
Сотрудники полиции установили, что к смерти женщины причастен ее брат.
Он во время конфликта нанес женщине телесные повреждения в область туловища и живота.
К сожалению, харьковчанка скончалась. Мужчина после содеянного отправился отдыхать с друзьями.
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Когда вернулся домой, увидел свою сестру мертвой. Теперь мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы
Ранее сообщалось, что в Харькове избили и ограбили студента утром, 1 января - слетелись сотрудники полиции.
В Харькове избили студента одного из ВУЗов, об этом сообщили в областной полиции.
18-летний пострадавший рассказал правоохранителям, что к нему в комнату постучался подросток, который якобы искал девушку и попросил телефон, чтобы позвонить ей.
После этого подросток начал избивать 18-летнего студента, схватил нож со стола и приказал отдать мобильний, после чего сбежал.
Злоумышленника, 16-летнего харьковчанина, удалось найти.
Подростку грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что вспышка опасной инфекции зафиксирована Харькове, пострадали дети: детали ЧП.
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