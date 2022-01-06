Так, 2 января 32-летний житель Краснограда сообщил правоохранителям, что он нашел свою сестру без признаков жизни, сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

Сотрудники полиции установили, что к смерти женщины причастен ее брат.

Он во время конфликта нанес женщине телесные повреждения в область туловища и живота.

К сожалению, харьковчанка скончалась. Мужчина после содеянного отправился отдыхать с друзьями.

Когда вернулся домой, увидел свою сестру мертвой. Теперь мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы

Ранее сообщалось, что в Харькове избили и ограбили студента утром, 1 января - слетелись сотрудники полиции.

В Харькове избили студента одного из ВУЗов, об этом сообщили в областной полиции.

18-летний пострадавший рассказал правоохранителям, что к нему в комнату постучался подросток, который якобы искал девушку и попросил телефон, чтобы позвонить ей.

После этого подросток начал избивать 18-летнего студента, схватил нож со стола и приказал отдать мобильний, после чего сбежал.

Злоумышленника, 16-летнего харьковчанина, удалось найти.

Подростку грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что вспышка опасной инфекции зафиксирована Харькове, пострадали дети: детали ЧП.

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