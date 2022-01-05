В четырехэтажном здании располагались офисы.
Как рассказал директор департамента по связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, разрешений на стройку на территории здания не было.
Собственники рухнувшей постройки и арендаторы земельного участка занялись стройкой самовольно и незаконно.
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Прокуратура опубликовала видео, как здание рухнуло.
Ранее сообщалось, что В Харькове на улице Библика демонтировали "Стоунхендж" - автор проекта возмущен таким решением.
На месте работали бульдозер и автокран.
Автор проекта Евгений Кулик рассказал, что относится к демонтажу как "к акту вандализма".
"Конечно, отношусь как к акту вандализма. Честно говоря, я очень удивлен... Подрядчики в шоке, они не могут этого комментировать. Я не могу комментировать их действия или мнения, но то, что они в шоке — это так", — сказал Кулик.
Кулик добавил, что инсталляция не была закончена.
Напомним, вандалы разгромили любимое место отдыха харьковчан.
Как сообщала Politeka, вандалы надругались над памятником украинским защитникам.
Также Politeka писала о ЧП в харьковском метро: пассажиров вывели из вагонов, кадры с места.