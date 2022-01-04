В Харькове собаки без намордников напали животное посреди улицы - все закончилось печально.

Инцидент случился утром 3 декабря в районе Одесской, информируют в городских телеграм-каналах.

Очевидцы сообщают, что на проспекте Гагарина в сторону "Основы" шли парень и девушка, выгуливая на поводке двух псов без намордников.

Им по пути попались два котенка, один из которых при виде собак сбежал, второй, к сожалению, не успел.

К слову, в Харькове мужчина решил избавиться от маленьких щенков, оставив их в подъезде многоэтажки.

Как сообщили в паблике «ХМ Харьков», на улице Мира, 27, мужчина избавился от щенков, по всей видимости, от своего питомца.

"Таким образом и получаются бездомные собаки. Будьте людьми, ведь сейчас есть много волонтеров, организаций, которые смогли бы помочь пристроить щенков. Не нужно думать, что таким поступком проблема решается", - написали авторы сообщения.

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