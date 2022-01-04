В Харькове приспустили флаг Украины с огромного флагштока - названа причина такого решения.

Как сообщили в горсовете Харькова, вечером, 3 января приспустили флаг Украины с гигантского флагштока на Соборном спуске.

Это сделали из-за сильных порывов ветра.

По прогнозам синоптиков, порывистый ветер будет в Харькове и сегодня, 4 января, в течение дня. Он даже усилится до 15-24 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине вандалы повредили памятник Грабовскому - появилось фото.

Об осквернении памятника поэту и общественному деятелю Павлу Грабовскому сообщили в Валковской городской громаде.

"Разрушен памятник Грабовскому. Кто-то по-варварски снял большую часть медного сплава, покрывавшего бетонный постамент.

Памятник потерял свой внешний вид, и его восстановление требует значительных затрат, не только финансовых", – сообщила пресс-служба громады.

Данным инцидентом занимается полиция.

Напомним, вандалы разгромили любимое место отдыха харьковчан.

Как сообщала Politeka, вандалы надругались над памятником украинским защитникам.

Также Politeka писала о ЧП в харьковском метро: пассажиров вывели из вагонов, кадры с места.