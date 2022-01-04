Как сообщили в горсовете Харькова, вечером, 3 января приспустили флаг Украины с гигантского флагштока на Соборном спуске.
Это сделали из-за сильных порывов ветра.
По прогнозам синоптиков, порывистый ветер будет в Харькове и сегодня, 4 января, в течение дня. Он даже усилится до 15-24 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что на Харьковщине вандалы повредили памятник Грабовскому - появилось фото.
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Об осквернении памятника поэту и общественному деятелю Павлу Грабовскому сообщили в Валковской городской громаде.
"Разрушен памятник Грабовскому. Кто-то по-варварски снял большую часть медного сплава, покрывавшего бетонный постамент.
Памятник потерял свой внешний вид, и его восстановление требует значительных затрат, не только финансовых", – сообщила пресс-служба громады.
Данным инцидентом занимается полиция.
Напомним, вандалы разгромили любимое место отдыха харьковчан.
Как сообщала Politeka, вандалы надругались над памятником украинским защитникам.
Также Politeka писала о ЧП в харьковском метро: пассажиров вывели из вагонов, кадры с места.