В Харькове избили студента одного из ВУЗов, об этом сообщили в областной полиции.

18-летний пострадавший рассказал правоохранителям, что к нему в комнату постучался подросток, который якобы искал девушку и попросил телефон, чтобы позвонить ей.

После этого подросток начал избивать 18-летнего студента, схватил нож со стола и приказал отдать мобильний, после чего сбежал.

Злоумышленника, 16-летнего харьковчанина, удалось найти.

По факту разбойного ограбления правоохранители открыли уголовное производство (ч. 3 ст.187).

Подростку грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Харькове словесный конфликт завершился стрельбой - происшествие случилось на ул. Зубарева.

Так, в Харькове во время ссоры один из подвыпивших участников конфликта два раза выстрелил в воздух.

"Началось все с того, что какие-то два пьяных что-то там не поделили, после чего один из них достал ствол и выстрелил вверх два раза. Сразу же приехали копы, уложили мордой в пол стрелявшего, а пистолет изъяли", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вспышка опасной инфекции зафиксирована Харькове, пострадали дети: детали ЧП.

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