В Харькове избили студента одного из ВУЗов, об этом сообщили в областной полиции.
18-летний пострадавший рассказал правоохранителям, что к нему в комнату постучался подросток, который якобы искал девушку и попросил телефон, чтобы позвонить ей.
После этого подросток начал избивать 18-летнего студента, схватил нож со стола и приказал отдать мобильний, после чего сбежал.
Злоумышленника, 16-летнего харьковчанина, удалось найти.
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По факту разбойного ограбления правоохранители открыли уголовное производство (ч. 3 ст.187).
Подростку грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что в Харькове словесный конфликт завершился стрельбой - происшествие случилось на ул. Зубарева.
Так, в Харькове во время ссоры один из подвыпивших участников конфликта два раза выстрелил в воздух.
"Началось все с того, что какие-то два пьяных что-то там не поделили, после чего один из них достал ствол и выстрелил вверх два раза. Сразу же приехали копы, уложили мордой в пол стрелявшего, а пистолет изъяли", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что вспышка опасной инфекции зафиксирована Харькове, пострадали дети: детали ЧП.
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Politeka рассказывала, закрытие пунктов вакцинации: в Минздраве срочно предупредили о новом графике.