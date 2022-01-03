Так, в Харькове во время ссоры один из подвыпивших участников конфликта два раза выстрелил в воздух.

"Началось все с того, что какие-то два пьяных что-то там не поделили, после чего один из них достал ствол и выстрелил вверх два раза. Сразу же приехали копы, уложили мордой в пол стрелявшего, а пистолет изъяли", - говорится в сообщении.

О том, что "стрелка" задержала полиция, сообщили в очевицы в сети вечером, 2 января.

Видео можно увидеть здесь.

Ранее сообщалось, что в Харькове мужчина решил избавиться от маленьких щенков, оставив их в подъезде многоэтажки.

Как сообщили в сети, на улице Мира, 27, мужчина избавился от щенков, по всей видимости, от своего питомца.

"Таким образом и получаются бездомные собаки. Будьте людьми, ведь сейчас есть много волонтеров, организаций, которые смогли бы помочь пристроить щенков. Не нужно думать, что таким поступком проблема решается", - написали авторы сообщения.

Ранее сообщалось, что вспышка опасной инфекции зафиксирована Харькове, пострадали дети: детали ЧП.

Также, в Кабмине проговорились, что будет с тотальным локдауном в Украине: "Вакцинанция позволила..."

Politeka рассказывала, закрытие пунктов вакцинации: в Минздраве срочно предупредили о новом графике.