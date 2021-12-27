Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, 29-летний водитель за рулем грузового автомобиля «MAN», сбил на дороге мужчину.

Водитель заявил, что встречный автомобиль ослепил его светом фар и он не увидел переходящего дорогу человека.

Мужчина начал резко тормозить, но, к сожалению, избежать наезда не смог.

Под колесами погиб 67-летний житель Купянского района.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Водителю грозит до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет или без такого.

Ранее сообщалось, что на 480-ом км автомобильной трассы «Харьков - Симферополь» произошло смертельное ДТП.

30-летняя украинка не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения и врезелась в автомобиль «Ssang Yong Rexton», за рулем которого сидел житель Харькова.

Водитель Ssang Yong погиб на месте аварии, пассажиры – 31-летняя жена погибшего и ее 16-летний брат были госпитализированы, они находятся в реанимационном отделении.

Начато уголовное производство.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

Как сообщала Politeka, водитель снес детей на пешеходе, кадры аварии в Харькове.

Также Politeka писала, что пьяный 23-летний водитель сбил украинского епископа.