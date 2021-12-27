Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, 29-летний водитель за рулем грузового автомобиля «MAN», сбил на дороге мужчину.
Водитель заявил, что встречный автомобиль ослепил его светом фар и он не увидел переходящего дорогу человека.
Мужчина начал резко тормозить, но, к сожалению, избежать наезда не смог.
Под колесами погиб 67-летний житель Купянского района.
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Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Водителю грозит до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет или без такого.
Ранее сообщалось, что на 480-ом км автомобильной трассы «Харьков - Симферополь» произошло смертельное ДТП.
30-летняя украинка не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения и врезелась в автомобиль «Ssang Yong Rexton», за рулем которого сидел житель Харькова.
Водитель Ssang Yong погиб на месте аварии, пассажиры – 31-летняя жена погибшего и ее 16-летний брат были госпитализированы, они находятся в реанимационном отделении.
Начато уголовное производство.
Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.
Как сообщала Politeka, водитель снес детей на пешеходе, кадры аварии в Харькове.
Также Politeka писала, что пьяный 23-летний водитель сбил украинского епископа.