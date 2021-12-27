Пропавший юноша является жителем Днепропетровской области, но в данный момент он может находиться в Харькове.

В связи с этим жителей Харькова просят помочь в поисках парня, сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, серые глаза, темно-русые волосы, короткая стрижка.

Был одет: брюки серого цвета, синюю куртку с белыми вставками, желтые кроссовки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшего Ислама Магомедова, просят сообщить об этом по телефонам: (067) 636-93-00, (097) 633-84-08, (067) 785-60-50 или 102.

Ранее сообщалось, В Харькове разыскивают магазинных воров - о преступлении в ТРЦ сообщают очевидцы.

В Харькове воры украли товары в магазине, который расположен в ТРЦ Никольский.

По информации харьковских СМИ был украден гирокоптер. Во время кражи были задействованы двое молодых людей.

Судя по видео, которое есть в сети, видно, как парень кладет в сумку не одну коробку.

Напомним, беда настигла харьковчанку в собственном доме, детали: "Набросился с топором".

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