В связи с этим жителей Харькова просят помочь в поисках парня, сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области.
Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, серые глаза, темно-русые волосы, короткая стрижка.
Был одет: брюки серого цвета, синюю куртку с белыми вставками, желтые кроссовки.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшего Ислама Магомедова, просят сообщить об этом по телефонам: (067) 636-93-00, (097) 633-84-08, (067) 785-60-50 или 102.
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Ранее сообщалось, В Харькове разыскивают магазинных воров - о преступлении в ТРЦ сообщают очевидцы.
В Харькове воры украли товары в магазине, который расположен в ТРЦ Никольский.
По информации харьковских СМИ был украден гирокоптер. Во время кражи были задействованы двое молодых людей.
Судя по видео, которое есть в сети, видно, как парень кладет в сумку не одну коробку.
Напомним, беда настигла харьковчанку в собственном доме, детали: "Набросился с топором".
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