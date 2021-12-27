Как сообщается в материалах дел Единого реестра судебных решений Украины, мужчина заявил, что кабель срезал для того, чтобы купить еды.
Но в ходе суда установили, что подсудимого ранее уже приговаривали за кражу и разбой.
Валковский районный суд Харьковской области 22 декабря приговорил жителя Харьковщины к двум годам лишения свободы по ч. 2 ст. 185 УК Украины.
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Также он обязан возместить ущерб в сумму свыше 11,4 тыс. гривен.
Ранее сообщалось, что в Харькове произошла трагедия в шестиэтажке - стало известно о жертвах.
На диване в горевшей квартире спасатели нашли обгоревшее тело мужчины 1937 года рождения, об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Происшествие случилось 26 декабря в переулке 1-м Лесопарковом в Киевском районе.
Вероятная причина возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем во время курения.
Напомним, тысячи копов выйдут на улицы Харькова: "С 25 декабря начнутся...".
Как сообщала Politeka ранее, пассажиры устроили драку в киевском метро, видео: все из-за маски.
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