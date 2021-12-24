В Харькове во время праздников на улицы выдут более 2,5 тысяч правоохранителей.

В Новогоднюю ночь патрули выйдут на улицы, в метро, на железнодорожные станции Харькова.

В полиции сообщили, что открытие 25 декабря новогодней елки в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького соберет до 20 тысяч граждан.

С 31 декабря на 1 января на площади Свободы организована развлекательная программа. Преположительно, участие в мероприятии примут до 40 тысяч граждан.

Ранее харьковчанам рассказали, как в новогоднюю ночь будет работать метро.

В пресс-службе Харьковского городского совета сообщили, что метро увеличит часы работы в праздник.

Так, ночь на 1 января в метро в Харькове будет работать до 3:00.

Дополнительно на новогоднюю ночь будут разработаны графики движения общественного транспорта по основным направлениям до 4:00 1 января.

В пресс-службе отметили, что в ночь на 1 января обеспечить работу пассажирского автотранспорта от станций метро до 4:00 будут предлагать харьковским автоперевозчикам.

Напомним, харьковчане требуют изменений в метро, обращение к власти: "просим установить..."

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