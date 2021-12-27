Так, в Харькове молодой парень выпал из окна 8-го этажа.
Трагическое происшествие произошло на Московском проспекте. На место происшествия прибыли медики скорой и забрали парня.
Очевидцы сообщают, что парень после падения не выжил.
Ранее сообщалось, что в Харькове грабитель залез в дом и напал на двух женщин - их госпитализировали в больницу медики скорой.
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Происшествие случилось в ночь на 21 декабря по улице Данилевского, грабитель залез в дом и напал на двух женщин.
В результате нападения женщины получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие начали сильно кричать, и нападавший скрылся.
Женщин госпитализировали в медучреждения Люботина и Харькова.
Злоумышленник может быть наркозависимым постояльцем местного реабилитационного центра.
Полиция ищет молодого мужчину неславянской внешности.
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