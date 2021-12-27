В Харькове произошло несчастье на 8-м этаже - все закончилось трагично.

Так, в Харькове молодой парень выпал из окна 8-го этажа.

Трагическое происшествие произошло на Московском проспекте. На место происшествия прибыли медики скорой и забрали парня.

Очевидцы сообщают, что парень после падения не выжил.

Ранее сообщалось, что в Харькове грабитель залез в дом и напал на двух женщин - их госпитализировали в больницу медики скорой.

Происшествие случилось в ночь на 21 декабря по улице Данилевского, грабитель залез в дом и напал на двух женщин.

В результате нападения женщины получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие начали сильно кричать, и нападавший скрылся.

Женщин госпитализировали в медучреждения Люботина и Харькова.

Злоумышленник может быть наркозависимым постояльцем местного реабилитационного центра.

Полиция ищет молодого мужчину неславянской внешности.

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