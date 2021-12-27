В Харьковской области за все время эпидемии от ковида умерли 6280 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения Украины на утро 27 декабря, в Харьковской области за сутки СOVID-19 заболели 64 человека.

За прошлые сутки скончались 10 пациентов, выздоровели 145 человек.

В Харьковской области с начала эпидемии зарегистрировано 6213 летальных исходов.

К слову, в центре Харькова под лед провалились двое мужчин - в ГСЧС бросили все силы на спасение.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, 23 декабря в 16:28 поступила информация о ЧП на мосту возле Подольского переулка.

Выяснилось, что мужчины провалились под лед и находятся на расстоянии около десяти метров от берега.

Спасатели на лодке доплыли к пострадавшим и вытащили их из воды.

На берегу постадавших ждали медики скорой помощи, которая гспитализировала их в больницу.

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