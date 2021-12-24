Как сообщили в оперативной сводке Харьковской ОГА, во время зимней рыбалки на реке Вшивой погиб мужчина.
Тело погибшего подняли на поверхность в тот же день - им оказался житель села Николаевка.
Ранее сообщалось, что беда произошла в селе Раздольное в Херсонской области - поисками восьмилетних детей занимаются полиция и ГСЧС.
По данным полиции, ребята могли утонуть в местном пруду - играли на тонком льду.
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Через некоторое время тело одного из пропавших нашли в пруду. Поиски второго ребенка продолжаются.
От ГСЧС задействованы 4 человека и 2 единицы техники, включая лодку.
Украинцы бурно обсуждают в Сети трагедию:
"Какого дети там были????? Родители, разговаривайте, рассказывайте, поучайте детей, они должны знать, как это опасно"
"😭😭Какое горе родителям..."
Напомним, что находился в воде около получаса: несчастье случилось с харьковчанином на реке
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