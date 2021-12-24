В Харьковской области 65-летний мужчина провалился под лед на реке Вшивой и утонул.

Как сообщили в оперативной сводке Харьковской ОГА, во время зимней рыбалки на реке Вшивой погиб мужчина.

Тело погибшего подняли на поверхность в тот же день - им оказался житель села Николаевка.

Ранее сообщалось, что беда произошла в селе Раздольное в Херсонской области - поисками восьмилетних детей занимаются полиция и ГСЧС.

По данным полиции, ребята могли утонуть в местном пруду - играли на тонком льду.

Через некоторое время тело одного из пропавших нашли в пруду. Поиски второго ребенка продолжаются.

От ГСЧС задействованы 4 человека и 2 единицы техники, включая лодку.

Украинцы бурно обсуждают в Сети трагедию:

"Какого дети там были????? Родители, разговаривайте, рассказывайте, поучайте детей, они должны знать, как это опасно"

"😭😭Какое горе родителям..."

Напомним, что находился в воде около получаса: несчастье случилось с харьковчанином на реке

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