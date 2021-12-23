В Харькове разыскивают магазинных воров - о преступлении в ТРЦ сообщают очевидцы.

В Харькове воры украли товары в магазине, который расположен в ТРЦ Никольский.

По информации харьковских СМИ был украден гирокоптер. Во время кражи были задействованы двое молодых людей.

Судя по видео, которое есть в сети, видно, как парень кладет в сумку не одну коробку.

К слову, в Харькове лиса напала на сторожа, охранявшего склады с зерном - появилось видео.

Мужчина испугался и не смог четко описать ситуацию, говорится в Telegram-канале "Всевидящее Око".

Мужчина успел снять на видео, как к нему подбежала лиса.

Хищница бросалась на сторожа и пыталась его укусить - мужчина с трудом отогнал от себя животное.

После нападения лиса сбежала, а мужчина кричал ей в след угрозы.

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