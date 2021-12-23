В Харькове воры украли товары в магазине, который расположен в ТРЦ Никольский.
По информации харьковских СМИ был украден гирокоптер. Во время кражи были задействованы двое молодых людей.
Судя по видео, которое есть в сети, видно, как парень кладет в сумку не одну коробку.
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К слову, в Харькове лиса напала на сторожа, охранявшего склады с зерном - появилось видео.
Мужчина испугался и не смог четко описать ситуацию, говорится в Telegram-канале "Всевидящее Око".
Мужчина успел снять на видео, как к нему подбежала лиса.
Хищница бросалась на сторожа и пыталась его укусить - мужчина с трудом отогнал от себя животное.
После нападения лиса сбежала, а мужчина кричал ей в след угрозы.
Напомним, харьковчане требуют изменений в метро, обращение к власти: "просим установить..."
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